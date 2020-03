Attualità

| 14:21 - 20 Marzo 2020

Protezione civile (foto di repertorio).

In una sola settimana dall’apertura della raccolta fondi a favore della Protezione Civile, Banca di San Marino, grazie alla generosità dei dipendenti, dei soci e dei suoi correntisti, è riuscita a raccogliere la ragguardevole somma di oltre 40.000,00 euro.



"Ringraziamo, oltre a tutti coloro che hanno voluto dare il loro prezioso contributo, gli operatori, sanitari e non, che sono ogni giorno in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19", si legge in una nota.