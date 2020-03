Federconsumatori chiede rimborsi affitto per studenti e rinvio pagamento tassa rifiuti

Attualità

Emilia Romagna

| 13:32 - 20 Marzo 2020

Le richieste di Federconsumatori.

Federconsumatori Emilia-Romagna scrive alla Regione Emilia-Romagna e ad Anci regionale chiedendo provvedimenti per rette e tariffe, trasporti.



In particolare sono stati chiesti:



proroghe e rimborsi per le rette scolastiche, per le scuole di ogni ordine e grado comprese quelle convenzionate e paritarie;



proroghe e rimborsi per i canoni di affitto degli studenti fuori sede;



proroghe e rimborsi per le rette dei centri diurni per anziani;



possibilità di rinviare il pagamento della tassa/tariffa dei rifiuti, con la possibilità di rateizzazione successiva;



particolare attenzione a scongiurare aumenti della tassazione fiscale locale e delle tariffe per il prossimo futuro;



necessità di tenere alta la guardia nella vigilanza in materia di prezzi al consumo, con particolare attenzione ai presidi sanitari individuali.



Federconsumatori continua la sua attività, ed è a disposizione con le sue sedi territoriali, raggiungibili telefonicamente e via mail, per fornire ai cittadini il supporto di cui hanno la necessità.