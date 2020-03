Coronavirus San Marino: sette nuovi casi. Il 73% dei contagiati totali ha più di 50 anni

Attualità

14:06 - 20 Marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus Covid-19: nell'aggiornamento del 20 marzo, sono 7 i casi nuovi (10 tamponi in attesa di referto). In totale i casi sono 133, i decessi rimangono 14. In ospedali sono ricoverati 13 pazienti in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri, 19 marzo), più altri 49 in reparto di isolamento. Le dimissioni dall'ospedale salgono a 46.



Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie ha fornito anche l'età dei contagiati da Coronavirus: uno tra 0-15 anni (0,8%), trentatré nella fascia 16-50 anni (26,2%), 42 tra i 51 e 65 anni (33,3%) e 50 tra gli over 65 (39,7%).