Donazione all'ospedale Infermi di Rimini da parte dei giocatori e dirigenti dell'Athletic Poggio

Sport

Poggio Torriana

| 13:07 - 20 Marzo 2020

Una formazione dell'Athletic Poggio.

Campionati di calcio fermi, ma battaglia al Covid-19, più serrata che mai. Proprio in quest’ottica i giocatori dell’A.S.D. Athletic Poggio hanno promosso una raccolta fondi alla quale si è poi unita tutta la società, in favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Rimini.



“È stata un’idea partita dal Mister, me ne ha parlato e l’ho condivisa con tutta la squadra. - spiega Davide Casadei, Capitano dei bernesi - In sintonia con i miei compagni, lo staff tecnico ed i dirigenti abbiamo deciso di organizzare questa raccolta in un momento così difficile a livello mondiale. È stata profondamente colpita dal contagio anche la nostra realtà provinciale e quindi i denari sono destinati al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Rimini. Nel nostro piccolo abbiamo voluto contribuire, per aiutare tutti i professionisti quotidianamente in prima linea nell’assistenza ai malati che necessitano di ricoveri e cure mirate. Non dimentichiamo però che la battaglia al Coronavirus riguarda ognuno di noi, attraverso il rispetto di regole basilari, note a tutti e fondamentali”.