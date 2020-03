Santarcangelo: affitto sospeso per un mese, il bel gesto di un proprietario di un negozio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:21 - 20 Marzo 2020

A Santarcangelo affitto abbattuto per combattere la crisi del commercio.

L’autore del nobile gesto è il signor Dante Marconi, proprietario dei locali di un negozio in centro a Santarcangelo, che ha sollevato il negoziante da pagargli l’affitto per il mese di marzo.



"Un gesto magari piccolo e, speriamo per poco, isolato ma che ha una grande importanza nei confronti dei negozianti di Santarcangelo che, per primi, hanno abbassato le serrande per preservare la salute pubblica e invitare la popolazione a rimanere a casa per limitare il contagio".

Giulio Brandinelli, vice-presidente di Città Viva commenta così: “È sotto gli occhi di tutti che una volta che sarà terminata l’emergenza sanitaria, il nostro pensiero dovrà andare alla ripresa del commercio. Un gesto come quello del Signor Marconi serve a rendere meno difficoltosa questa situazione e a aiutare la ripresa dell’attività. Speriamo che altri seguano l’esempio perché sarebbe un grande segnale e un grande gesto d’amore nei confronti dei negozianti e, soprattutto, della Città di Santarcangelo”.