Trading online: Edilbroker.it ci presenta un settore in ascesa

| 09:22 - 20 Marzo 2020

Trading online.

Se fosse rimasto solo un settore di nicchia come era fino a qualche anno fa oggi probabilmente nessuno ne parlerebbe, ma non è andata così e oggi il trading online è sicuramente uno dei settori più fiorenti nel nostro Paese. Grazie alla molta pubblicità che si fa soprattutto su internet frotte di nuovi potenziali investitori si rivolgono ai broker per entrare nei mercati finanziari. Ma cos’è esattamente il trading online?



A spiegare in cosa consiste questa attività ci pensano da anni alcuni portali specializzati nel settore come EdilBroker.it, letto da migliaia di italiani ogni mese il sito è considerato tra i più autorevoli in materia ed è per tale ragione che ha anche creato questa: guida al trading online. Riprendendo i punti principali della guida cerchiamo di riassumere qui il concetto di trading e le ragioni per cui sta iniziando davvero a spopolare anche e soprattutto tra i millennials e coloro che hanno una particolare passione per la tecnologia.



Operare sui mercati finanziari con il trading

Sono finiti i giorni in cui gli investimenti e il trading erano lasciati agli esperti finanziari e agli uomini d'affari di tutto il mondo. Oggi, quasi tutti coloro che hanno un buon background finanziario, un capitale sufficiente e l'accesso a internet possono diventare trader moderni, dato che il trading online sta diventando sempre più popolare.Il trading online si riferisce all'atto di piazzare i vostri ordini di acquisto e vendita di titoli finanziari utilizzando le piattaforme di trading consolidate basate su internet. L'uso del trading online è aumentato notevolmente a metà degli anni '90, quando sono stati introdotti computer ad alta velocità a prezzi accessibili e l'accesso a internet.Ogni trader che apre un conto di intermediazione ha la possibilità di negoziare azioni, indici, coppie di valute e materie prime in tutti i principali mercati internazionali. Prima di aprire il vostro primo conto di intermediazione e di lavorare per diventare un trader di successo, ci sono alcuni punti importanti su cui riflettere.Il trading è un modo più attivo di partecipare all'ampia gamma di mercati finanziari, che mira a superare l'investimento standard e rilassato "buy and hold". Come trader, si acquistano e si vendono strumenti finanziari negoziabili, come azioni, coppie di forex e CFD nel tentativo di trarre profitto dalle fluttuazioni a breve termine del valore di mercato di quell'attività finanziaria.Molto prima dell'arrivo di internet, il trading di strumenti finanziari veniva effettuato tramite broker azionari di persona o per telefono. I broker beneficiano di una commissione per un ordine piazzato. La società di brokeraggio ha poi inserito l'ordine nel proprio sistema, che era collegato alle borse e ai piani di negoziazione. Le borse tradizionali funzionano come le aste su un piano di negoziazione vero e proprio.Oggi, i trader e gli investitori possono ora accedere a una suite completa di prodotti di trading sui mercati globali utilizzando i loro computer e acquistare e vendere titoli finanziari tramite una società di brokeraggio online. Un trader che utilizza un servizio di brokeraggio online viene fornito con una piattaforma di trading online, un programma software per computer attraverso il quale i trader possono effettuare ordini di prodotti finanziari.Le piattaforme di trading fungono da hub, consentendo agli investitori di acquistare e vendere azioni, obbligazioni, opzioni, futures, Cfd e coppie di valute (forex). La piattaforma include strumenti utilizzati per tracciare e gestire titoli, indici e portafogli, nonché strumenti di ricerca, quotazioni in diretta streaming e comunicati stampa aggiornati di più fornitori, tutti necessari per un trading redditizio.I trader online principianti entrano nel mercato con grandi aspettative e idee solo per rendersi conto che fare soldi attraverso il trading online non è una passeggiata. Come trader, si rischia denaro mentre si specula sulle fluttuazioni del valore di mercato. Si ha a che fare con periodi di “Holding” più brevi che possono portare a errori di analisi sia fondamentali che tecnici. Questi errori sono abbastanza rischiosi per il capitale, bisogna dunque prestare massima attenzione.