Coronavirus, Prefettura Rimini annuncia altre misure restrittive ma non "zona rossa"

Attualità

Rimini

| 07:32 - 20 Marzo 2020

Altre misure restrittive per la provincia di Rimini.

Altre misure, "maggiormente restrittive", in arrivo in provincia di Rimini. E' quanto comunicato dalla Prefettura . "In relazione all'evoluzione del quadro della situazione epidemiologica delineata dall'Ausl Romagna - si legge nella nota della Prefettura - e sulla base delle esigenze provenienti dal territorio provinciale, ai fini del contenimento del contagio, è in corso di definizione un apposito provvedimento regionale, di cui si prevede l'emanazione nella giornata di oggi (venerdì 20) previa interlocuzione con il Ministero dell'Interno, per l'adozione di una serie di misure maggiormente restrittive incidenti sulla mobilità e sulle attività produttive e commerciali per la provincia riminese. L'intervento previsto non consiste nella istituzione di una zona rossa".