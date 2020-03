Donati ai poliziotti della Questura di Rimini 100 paia di occhiali di protezione

Attualità

| 17:46 - 19 Marzo 2020

Occhiali donati alla Questura di Rimini.

La ditta Ld Trade di Luca Dominici ha regalato 100 paia di occhiali protettivi al Sap di Rimini. In una nota il segretario provinciale del Sap, Roberto Mazzini, ringrazia per la generosa donazione, evidenziando in una nota che "molti cittadini ogni giorno esprimono la loro vicinanza agli operatori, ben capendo che anche nelle difficoltà sono un baluardo di democrazia sul territorio". Il Sap ha provveduto alla consegna della fornitura al Questore di Rimini, al fine di provvedere alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale al personale in servizio, secondo le esigenze.