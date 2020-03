Tasse: pagamento prorogato solo di 4 giorni, il 20 marzo la scadenza

Attualità

Rimini

| 14:11 - 19 Marzo 2020

Le scadenze fiscali del 16 marzo erano state prorogate solo di quattro giorni.

Tutti i pagamenti da effettuarsi con mod.F24 con scadenza 16 marzo 2020, dopo la proroga, dovranno essere versati entro il 20 marzo 2020, salvo non intervenga in queste ore un nuovo intervento legislativo. Solamente per alcuni soggetti (contribuenti con ricavi e compensi realizzati nel 2019 inferiori a 2 milioni di euro) e per alcune imposte è stata concessa ulteriore proroga del pagamenti al 31 marzo 2020, relativamente a contributi pensionistici e premi assicurativi obbligatori (sia dei lavoratori dipendenti che del datore di lavoro); ritenute fiscali trattenute sulle buste paga dei lavoratori dipendenti e assimilati; Iva periodica e annuale. Tutte le altre imposte non sono state sospese, come non sono state sospese le rateizzazione degli avvisi bonari già ricevute in passato.