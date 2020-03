Gruppo Casa Optima dona 30.000 euro all'ospedale Infermi di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:14 - 19 Marzo 2020

Ospedale Infermi di Rimini.

Generosa donazione a favore dell’ospedale Infermi di Rimini. Arriva dal Gruppo Casa Optima che attraverso i propri marchi ha donato

100mila euro a supporto degli Ospedali di Rimini, Alessandria e Varese, per l’acquisto urgente di postazioni e macchinari necessari alla lotta al Covid-19.



Le aziende del Gruppo si trovano infatti dislocate nelle province di Rimini, Alessandria e Varese, lontane ma unite da un obiettivo comune: migliorare le condizioni di salute dei malati e offrire sostegno ai medici che operano negli ospedali dei territori in cui vivono i propri dipendenti.



In quest’ottica, il gruppo ha destinato all’Ospedale Infermi di Rimini 30mila euro, con la seguente motivazione: “In un momento di emergenza come questo riteniamo fondamentale sostenere il nostro sistema sanitario e tutti quei medici, infermieri e operatori sanitari di ogni livello, che ogni giorno eroicamente mettono a rischio la propria salute a vantaggio di quella di tutti noi. Come gruppo siamo soliti definirci una ‘grande famiglia’ e in questa occasione, più che mai, possiamo dimostrare di esserlo” ha dichiarato Francesco Fattori, CEO del Gruppo Casa Optima.