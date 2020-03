Coronavirus San Marino: diciassette casi in più, in terapia intensiva ci sono dodici pazienti

Attualità

| 13:01 - 19 Marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus Covid-19: nell'aggiornamento del 19 marzo, sono 17 i casi nuovi (ieri, 18 marzo, i tamponi in attesa di risultato erano 48, oggi sono solamente 7. In totale i casi sono 126, 4 i guariti e 14 i deceduti. I ricoverati in ospedale sono 62, 12 in rianimazione (tre in più rispetto a ieri). Dal giorno 14 marzo a oggi sono state 39 le dimissioni dall'ospedale.