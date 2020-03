Stop alle corsette, Bonaccini smorza polemiche: "Chi protesta lo porto a vedere gli ospedali"

Attualità

Emilia Romagna

| 12:49 - 19 Marzo 2020

Stefano Bonaccini.

Il presidente della giunta regionale Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è intervenuto in collegamento telefonico nel programma televisivo di Rai 3, Agorà, commentando la nuova ordinanza regionale. In merito al divieto di fare jogging, Bonaccini ha spento le polemiche sul nascere: «Se qualcuno mi vuol venire a spiegare che rinunciare a fare jogging è un problema drammatico, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri». In merito all'ordinanza, Bonaccini l'ha definita «un provvedimento duro», ma ha aggiunto: «Vedo ancora troppa gente in giro, sempre meno per fortuna, ma sono degli irresponsabili per quanto mi riguarda».