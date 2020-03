Attualità

Riccione

| 12:31 - 19 Marzo 2020

Insegna dell'ospedale Ceccarini di Riccione.

La casa editrice My Life di Coriano dona € 10.000 all'Ospedale Ceccarini di Riccione. "E' un segno concreto di apprezzamento e sostegno per il Servizio Sanitario Nazionale e per tutto il personale che ci lavora e si sta prodigando in questo momento di emergenza", si legge in una nota. La casa editrice My Life esprime la propria gratitudine "a tutte le donne e gli uomini che si impegnano con la massima dedizione prestando la loro opera nelle strutture sanitarie".