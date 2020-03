Coronavirus, Federcalcio Sammarinese dona 10mila euro per l'emergenza sanitaria

Sport

Repubblica San Marino

| 11:14 - 19 Marzo 2020

La Federcalcio Sammarinese ha attivato una raccolta fondi che ha portato alla donazione di 10mila euro alla SUMS - Società Unione Mutuo Soccorso, per fronteggiare l'emergenza coronavirus.



Questa la nota della Federcalcio

In tempi come questi, dove il pallone per ovvie necessità ha smesso momentaneamente di rotolare sui prati naturali e sintetici di San Marino, è doveroso ed opportuno dimostrare come determinati codici e valori che albergano in tutti gli spogliatoi di ogni club siano applicabili alla quotidianità di tutti noi, di tutti voi. Spirito di sacrificio, lavoro di squadra e disponibilità a fare una corsa in più per il proprio compagno: non sono parole casuali per chi ha fatto sport in generale o per chi ha potuto apprezzare la magia del calcio. Ora la partita non si gioca su un rettangolo verde, ma su un territorio di 61 km 2 - per non dire a livello globale -; facciamo tutti parte della stessa squadra, indossiamo la stessa maglia, lottiamo per lo stesso obiettivo che è quello di poter tornare al più presto alla normalità

e per poterlo fare c’è da vincere un avversario subdolo e tenace.

Con spirito di fratellanza e presa di coscienza del livello critico della situazione, la Federcalcio si è attivata da tempo - in ottemperanza delle normative vigenti - ad imporre lo stop all’attività e a sottolineare la necessità e l’efficacia delle misure contingenziali, anche attraverso i proprio account social con la promozione di attività individuali all’interno delle proprie #MuraAmiche (questo l’hashtag lanciato recentemente dalla FSGC, che ci accompagnerà in questo periodo che speriamo possa essere quanto più limitato possibile). Questo perché la passione per il nostro sport non può essere fiaccata ed ancor di più l’amore e l’attaccamento per il nostro Paese e la nostra comunità: in tal

senso va la donazione di € 10,000 che in giornata la Federcalcio di San Marino ha effettuato a favore della raccolta fondi organizzata dalla SUMS per l’emergenza Coronavirus. Auspicando che ciò possa essere d’ulteriore impulso affinché anche tesserati, staff, colleghi, tifosi e concittadini - come hanno già fatto in tanti, non solo dirigenti e dipendenti federali - possano prendere in considerazione l’idea di

mettersi individualmente a disposizione e a sostegno di una causa che coinvolge tutti quanti noi.

L’hashtag #StiamoUnitiMutuamenteSolidali promosso dalla SUMS fotografa peraltro appieno l’attitudine di condivisione e sostegno che la Federcalcio da sempre ho dimostrato a sostegno del proprio Paese e della propria comunità.