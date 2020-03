Coronavirus: per Rimini la peggiore sfida dal dopoguerra. VIDEO ricordi e rinascita

Attualità

Rimini

| 09:32 - 19 Marzo 2020

Il delicato e drammatico periodo che stiamo attraversando, pronto a finire sui libri di storia, chiede a tutti i cittadini di attenersi alle regole ma anche di armarsi della forza che serve per uscirne. Il web e soprattutto i social, sono pieni di contenuti, di notizie e di stimoli che raccontano di un paese consapevole della situazione e che non vede l'ora di rimboccarsi le maniche per uscirne. Un video realizzato dal riminese Daniele Perazzini racconta di come la città si sia ripresa dopo la devastazione della seconda guerra mondiale. Nelle immagini si vedono luoghi simbolo riminesi subito dopo il conflitto e come sono oggi. La grande forza dei riminesi e non solo, di mettersi subito all'opera, dopo l'emergenza ma anche durante, è un tratto distintivo della nostra terra. Una zona che vive di tante attività economiche legate al turismo, che ora sono chiamate ad una grande sfida: rialzarsi dopo la devastante epidemia di coronavirus che tante vittime ha fatto e sta facendo. Le prospettive economiche non sono delle migliori, gli esperti si dividono tra pensosa rassegnazione e cauto ottimismo. Le immagini di Daniele Perazzini raccontano di un popolo forte, capace di risalire dalle macerie più devastanti e di tornare a brillare con forza e determinazione.