Attualità

Pesaro

| 08:28 - 19 Marzo 2020

All'ospedale di Pesaro ci sono 32 ricoverati in terapia intensiva.

Il virus non dà tregua, con il passare delle ore e dei giorni, causa, purtroppo, nuovi morti. Altri 18 pazienti hanno perso la vita ieri (mercoledì 18 marzo) nella vicina Pesaro. Stando all’ultimo bollettino diramato dalla Regione, sono in totale 23 i decessi di persone positive al test del “coronavirus covid-19”. Dall'inizio dell'emergenza, salgono a 93 i morti, 910 i contagiati, 100 in più in un giorno. Sono invece 1972 le persone in isolamento domiciliare, di cui 170 operatori sanitari.