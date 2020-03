Coronavirus, nel riminese 35 casi in più. In regione totale di 4525 casi di positività

Attualità

Rimini

| 17:47 - 18 Marzo 2020

Panorama Rimini Sud.

Grafico aggiornato sull'andamento della pandemia in provincia di Rimini





Cresce di altre 35 unità il numero di contagiati da Coronavirus nel riminese. Il totale, al 18 marzo, è di 613. Lo ha reso noto il commissario straordinario alla sanità Sergio Venturi. Non è ancora noto invece il numero di nuovi decessi, tra i contagiati, nel nostro territorio.



Totale aggiornato: 4525 di casi positivi in tutta la regione Emilia Romagna. I nuovi pazienti in terapia intensiva sono 24, considerata tutta la regione. Le guarigioni sono 152, 461 i decessi totali in tutto il territorio regionale. «Il picco è atteso tra la fine della settimana e la prossima settimana, poi gradualmente una dimunizione dei casi», ha spiegato il commissario straordinario alla sanità Sergio Venturi. «Cominceremo a fare i tamponi per gli operatori del servizio sanitario», ha aggiunto.