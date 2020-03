Coronavirus: corse e passeggiate nel mirino dei sindaci, vietate anche a San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:50 - 18 Marzo 2020

San Giovanni in Marignano.

Anche a San Giovanni in Marignano corse e passeggiate vietate, come Coriano, Morciano e Riccione. L'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza specifica che nel dettaglio vieta l'accesso agli orti sociali comunali l’attività motoria - nonchè di qualsiasi pratica sportiva - svolta all’aperto in luoghi pubblici (strade, piazze, piste ciclabili, percorsi naturalistici). In precedenza l'amministrazione comunale aveva disposto la sospensione di ogni forma di mercato, la chiusura dei cimiteri, delle casine dell'acqua e dei parchi pubblici. "Ancora una volta vi esortiamo alla più ampia collaborazione. Ci rendiamo conto dell'entità di queste restrizioni, ma sono dovute al fatto che si sono verificati numerosi episodi di infrazioni che, in questo momento, visto l'aggravarsi della situazione, non ci possiamo permettere", scrive l'amministrazione comunale in una nota.