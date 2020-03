Coronavirus: a San Marino altri tre decessi, in totale sono 14

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:32 - 18 Marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus Covid-19: in data 18 marzo sono 109 i casi positivi, 59 ricoverati all'ospedale di San Marino, nove in rianimazione (8 uomini e 1 donna), 50 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati (30 uomini e 20 donne) e 50 sul territorio e a domicilio. Si registrano tre nuovi decessi di pazienti di 68, 78 e 95 anni, per un totale di 14 decessi. Tredici le persone dimesse dall'ospedale per migliorate condizioni cliniche, quattro i guariti. Sono 340 le quarantene terminate.



"Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome del Segretario di Stato alla Sanità, intende esprimere sentimenti di vicinanza e vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici dei tre concittadini, di 68, 78 e 95 anni, che purtroppo sono venuti a mancare fra ieri e questa mattina", si legge in una nota.