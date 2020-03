Verucchio: attivo servizio "telefonata solidale" per anziani soli e persone fragili

Attualità

VillaVerucchio

| 14:24 - 18 Marzo 2020

Verucchio: attivo numero di sostegno telefonico per anziani e persone fragili.

In un momento in cui è necessario più che mai restare a casa, il Comune di Verucchio attiva un progetto di supporto “a distanza” alle persone sole, fragili e anziane che desiderano compagnia.

L’iniziativa, ribattezzata Telefonata Solidale, è stata messa in essere dall'assessorato ai servizi sociali in collaborazione con i singoli volontari e le associazioni giovanili del territorio (Agesci, Gioc e Azione Cattolica) e si articolerà in una maniera piuttosto semplice: è possibile contattare il numero 328-2930525 cui ogni cittadino potrà manifestare il proprio desiderio di socialità telefonica, la responsabile si farà carico di fornire nominativi e contatti a tutti i volontari.



«Stiamo toccando con mano un grande desiderio di mettersi al servizio della comunità da parte di tantissimi cittadini, che ringraziamo pubblicamente. Non ci stancheremo mai di ripetere la necessità di rimanere a casa e seguire i consigli della comunità scientifica per uscire al più presto da questa difficile situazione, ma anche a distanza si sta trovando il modo per essere vicini gli uni con gli altri aumentando paradossalmente la coesione sociale», spiegano gli amministratori, invitando chiunque voglia entrare a far parte del progetto a farsi avanti.



«Non è un’iniziativa blindata, tutt’altro. Tante persone si erano autonomamente candidate e questo non può che farci piacere, così come il fatto che si sia messo a disposizione anche il parroco don Pierpaolo Conti. Chi vorrà aggiungersi al gruppo potrà contattare al medesimo numero di telefono: il servizio sarà attivo fin dalla giornata di giovedì 19 marzo».