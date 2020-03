Pennabilli: terzo contagiato da Coronavirus accertato. La nota del sindaco Giannini

Attualità

Pennabilli

| 13:34 - 18 Marzo 2020

Scorcio di Pennabilli.

Sono tre i contagiati da Coronavirus residenti nel Comune di Pennabilli. Il nuovo caso è stato segnalato dall'amministrazione comunale in una nota nella quale si invita la cittadinanza a "uscire il meno possibile e solo per le necessità consentite dalla legge, dotati di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherine), mantenendo le distanze di sicurezza". L'appello del sindaco Giannini è ad attenersi "scrupolosamente alle regole", in modo tale da uscire al più presto dall'emergenza coronavirus, ricordando che "lo sbaglio di pochi può costare la salute di una comunità intera".