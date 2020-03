Cronaca

Riccione

| 10:30 - 18 Marzo 2020

Carabinieri in servizio.

Insofferenza e bisogno di contatto umano, sono queste le necessità riscontrate nelle persone denunciate dai Carabinieri di Riccione, Morciano, Coriano e Cattolica. Nella giornata di martedì i militari hanno deferito 19 persone tra cui 11 stranieri: erano tutti in giro senza nessuna ragione valida. Al controllo hanno fornito svariate ed immotivate giustificazioni sui loro spostamenti. Principalmente le persone fermate o facevano passeggiate per insofferenza o uscivano per incontrare gli amici. Passatempi “innocenti” che ora le disposizioni imposte per arginare la diffusione del coronavirus non permettono.