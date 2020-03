Nuovo servizio di spesa gratuito per gli anziani over 65 residenti a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:56 - 17 Marzo 2020

Ecco il cartello per sponsorizzare il nuovo servizio.

Nell’attuale periodo di emergenza, chi è impossibilitato o non dovrebbe uscire di casa, come prevedono le norme, può contare su un nuovo sostegno: i giovani di Agesci, Caritas, Rimini Rugby e Team Bòta Rimini faranno la spesa per loro.



Si tratta di un servizio di spesa gratuito per le persone over 65.



Telefonando al centralino di Caritas diocesana al numero 0541 26040 sarà possibile effettuare gli ordini della spesa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11, e dalle ore 15 alle ore 16. L’importo minimo per l’acquisto della spesa è di 20 euro, massimo 70 euro. Saranno acquistati esclusivamente beni di prima necessità. Sigarette, bevande alcoliche e biglietti della lotteria (gratta e vinci, ecc…) non verranno comperati. Massima attenzione sarà posta dai volontari nell’osservare le misure di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie.



Il Rimini Rugby, in questo particolare momento, è fiera di sostenere la sua città e di aiutare le persone più in difficoltà partecipando a questo progetto di volontariato.



Da sempre l’Agesci è attenta ai bisogni delle persone soprattutto dei più deboli. Il servizio vissuto nei confronti di queste persone è per noi un’esperienza di vita importante nella crescita di noi come capi e dei ragazzi che cerchiamo di educare.



Il Covid-19 affida così ai giovani l’attenzione verso le persone più anziane.

Non è solo un progetto per aiutare nella spesa, è molto di più: è farlo insieme tra realtà così diverse ma unite dai valori e dal senso di appartenenza a questo territorio.

Insieme per costruire comunità, una comunità che ha cura dei suoi membri e cerca di ricordarsi di tutti.