Villa Verucchio: crolla il solaio, titolare vola dal tetto dell'azienda 

| 16:43 - 17 Marzo 2020

Alle 12 di oggi (martedì 17 marzo) si è verificato un incidente sul lavoro in un'azienda di Villa Verucchio. Il titolare, un 63enne di Santarcangelo, era sul tetto, impegnato in un'ispezione, quando il solaio ha ceduto. Il 63enne è caduto rovinosamente al suolo, ma fortunatamente il controsoffitto ha rallentato la caduta dell'uomo, soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Cosciente, è stato trasportato in codice di massima gravita all'ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica della caduta è al vaglio dei Carabinieri.