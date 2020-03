Prima seduta in videoconferenza per la Giunta comunale di Bellaria Tra i temi sul tavolo l'esibizione delle Frecce Tricolori in programma a luglio

Attualità Bellaria Igea Marina | 15:55 - 17 Marzo 2020 Il sindaco Filippo Giorgetti. Anche in questi giorni l'amministrazione comunale è al lavoro. Ai sensi del Decreto Legge Covid Ter approvato ieri (lunedì 16 marzo) dal Governo, già oggi la Giunta ha svolto infatti la prima seduta in videoconferenza, tramite piattaforma comunale. Tra i temi sul tavolo, il progetto organizzativo che ruoterà attorno all’esibizione delle Frecce Tricolori di luglio e la convenzione legata al nuovo lungomare in zona Cagnona.