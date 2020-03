Il calcio è fermo? San Marino scende in campo virtualmente con il videogioco Pes

Sport

Repubblica San Marino

| 15:14 - 17 Marzo 2020

Foto Fsgc.

C’è un pallone che continua a rotolare in questi giorni di isolamenti sociali e precedetti igienico-sanitari cui tutti noi, a livello personale e collettivo, siamo dovuti a sottostare per il bene e l’interesse comune. Si tratta di quello virtuale, giocato su console e che porta a contatto gamers di tutta Europa, accomunati dal sogno di poter portare i colori della propria Nazionale alle fasi finali di Wembley - dove si eleggerà il campione europeo degli eGames 2020, giocati sull’ultima edizione di Pro Evolution Soccer, titolo di successo prodotto da Konami -.



Il debutto dei gamers Biancoazzurri è fissato alle ore 17:00 contro la Svezia, cui farà seguito alle 18:00 l’incontro con Malta. Un totale di cinque partite totali ci accompagnerà fino alla prima serata, con una sfida ogni ora: alle 19:00 sarà la volta di San Marino-Olanda, poi San Marino-Irlanda (ore 20:00) e per concludere la sfida alla Danimarca, con calcio di inizio alle 21:00. La diretta degli incontri sarà realizzata sulla piattaforma Twitch e visibile online sul profilo di uno dei nostri gamers a partire da 15 minuti prima dell’inizio della prima sfida. Questo il link per accedere alla diretta: twitch.tv/beppet_92.



Le sfide di ritorno sono calendarizzate per lunedì 30 marzo 2020. A rappresentare San Marino saranno Giuseppe Taddei ed Andrea Solito, con Alexandro Burgagni quale riserva. Il team di gamers del Titano si è allenato costantemente in questi mesi, per giocarsi le proprie carte in vista di un’opportunità più unica che rara: per la Federcalcio di San Marino è infatti il debutto assoluto in un competizione virtuale e l’esperienza, che questo pomeriggio vivrà il suo calcio d’inizio, può certamente rappresentare l’anno zero per progetti di questo tenore anche in Repubblica.