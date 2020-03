Basket D, i Tigers Villanova in campo... da casa. #QuaranTigers, l’iniziativa social dei biancoverdi

Sport

VillaVerucchio

| 15:11 - 17 Marzo 2020

Il presidente dei Tigers, Lorenzo Meluzzi.

Torneremo a giocare in compagnia, ad allenarci in palestra, ad ascoltare gli istruttori, a lottare in gara. Torneremo a dare del “tu” alla palla a spicchi. Con più passione di prima. Ora, però, c’è un’altra partita da affrontare. E va affrontata insieme, nel rispetto delle regole che le autorità civili e sanitarie ci raccomandano. Anche Villanova Basket Tigers vuole fare la sua parte! Per non rinunciare alla passione a spicchi, intende #dareunascossa, restando a casa.

In occasione del quarantesimo anno di fondazione della società, Villanova ha lanciato un’idea. Chiede a tutti gli associati, i giocatori vecchi e nuovi, le famiglie, i tifosi, i dirigenti e gli ex, di entrare in campo da casa: un disegno, una foto o un video sulla passione Tigers. La parola d’ordine di questa partita è: #quaranTigers.

“Giochiamo su due parole: quarantena, quella cioè che stiamo vivendo tutti, in questi giorni di emergenza Coronavirus; ma anche e soprattutto quarant’anni, quelli che la nostra società festeggia proprio in questa stagione. – spiega il presidente Lorenzo Meluzzi - Quarant’anni di ricordi da rivivere insieme in queste lunghe giornate”.

Questa #bruttaavventura è importante affrontarla con la giusta positività!

I Tigers invitano a guardare le cose con occhi differenti per trovare un’infinità di colori, suoni, emozioni…

“Aspettiamo di vedere cosa s’inventeranno tifosi, amici, giocatori, appassionati” è curioso Meluzzi. Il presidente ha dato il buon esempio, postando per primo un curioso video sulle sue tre tappe Tigers preferite.

Tutti i “tiri” che arriveranno, saranno condivisi sulla pagina Facebook, su Instagram e sui gruppi Whatsapp, creando una mostra virtuale. Una volta sconfitto il Covid-19, Villanova Basket Tigers si ritroverà per una festa finale: tra coloro che parteciperanno all’iniziativa #quaranTigers, saranno sorteggiati premi speciali.