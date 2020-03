Il Comune di Riccione intensifica i controlli nei parchi, nelle piazze e in spiaggia

Attualità

Riccione

| 14:56 - 17 Marzo 2020

Riccione deserta in tempi di Coronavirus.

L'amministrazione comunale di Riccione segnala l'attività della Protezione civile del Conca che prosegue in collaborazione con il volontariato locale per il progetto utenze fragili. Proseguono anche i passaggi delle auto delle Forze dell'Ordine con i messaggi registrati e diffusi con megafono che invitato i cittadini a stare. Si intensificheranno nei prossimi giorni e nel weekend i controlli nei parchi, nelle piazze, lungo le strade principali di collegamento con le Marche, e in spiaggia, dove sarà trasmesso dalla Publiphono l'invito a non uscire di casa.