Rimini: altri otto denunciati per mancato rispetto norme anti Covid-19

Cronaca

Rimini

| 13:35 - 17 Marzo 2020

Il capitano Sabato Landi durante un controllo dei Carabinieri di Rimini (foto di repertorio).

Nel corso dei controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19, effettuati nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno denunciato otto persone (due cittadini extracomunitari e sei italiani). Gli accertamenti hanno riguardato i comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo. Tra gli otto denunciati un residente nella provincia di Forlì-Cesena, che è stato anche sanzionato, ai sensi dell'art.153 del codice della strada, in quanto sorpreso a fare uso degli abbaglianti per segnalare agli altri automobilisti la presenza della pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, impiegata nel posto di controllo alla circolazione stradale.