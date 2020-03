Da Verucchio fino a Pennabilli in bici: sanzionato cicloamatore

Cronaca

Pennabilli

| 13:32 - 17 Marzo 2020

Carabinieri di Novafeltria impegnati nei controlli.

Sono serrati anche in Alta Valmarecchia i controlli dei Carabinieri finalizzati al rispetto delle normative anti Covid-19. Un 59enne di Verucchio, cicloamatore, è stato denunciato in quanto sorpreso con la bicicletta a Ponte Messa di Pennabilli, uno spostamento fuori comune per espletare attività motorie che non è consentito dalle normative. Nei guai sono finiti anche un 40enne e una 34enne di sant'Agata Feltria, e un 39enne di Urbino, fermati in localià Maiano Taiola, nel territorio del comune di Sant'Agata Feltria. I tre erano a bordo di un'automobile guidata dalla 34enne. Il 40enne risulta indagato anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, per l'atteggiamento assunto durante il controllo dei Militari. Infine denuncia anche per un 72enne di Ravenna, fermato sempre a Sant'Agata Feltria. L'uomo si è giustificato dicendo di aver coltivato i campi nella sua proprietà di Badia Tedalda e di avere fatto tappa a Sant'Agata Feltria per fare la spesa in una macelleria del luogo che però è risultata chiusa.