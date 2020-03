Sport

Rimini

| 12:50 - 17 Marzo 2020

Da sinistra l'avvocato luca Brugioni, Marco Mercuri e il ds Ivano Pastore..

Considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria e il conseguente periodo di attivazione delle misure governative di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, il Rimini F. C. rende noto che gli uffici della sede di via XX Settembre 122 resteranno chiusi sino al prossimo 3 aprile.



In caso di necessità è comunque possibile scrivere all'indirizzo mail segreteria@riminifc.it