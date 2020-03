Tre contagiati da Coronavirus presso Casa Valloni di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:36 - 17 Marzo 2020

Tre casi di contagio da Coronavirus presso Casa Valloni di Rimini. Si tratta di due ospiti della struttura di assistenza ad anziani e un operatore. Tutti in quarantena gli operatori che hanno avuto contatti con i tre contagiati, per i quali è atteso l'esito dei tamponi: lo precisano Cooperativa Elleuno e Asp Valloni Marecchia. "Dati i contatti tra operatori e ospiti della casa residenza e del centro diurno, è stata effettuata l'indagine epidemiologica attraverso contatto telefonico con tutti i familiari e sono in corso tamponi su operatori e ospiti", si legge in una nota. Gli ospiti della residenza con sintomatologie sono in isolamento, mentre i familiari degli ospiti vengono tenuti costantemente aggiornati sulle loro condizioni.

"Qualora la situazione dovesse evolvere, saranno prese ulteriori adeguate misure precauzionali", chiosa la nota.