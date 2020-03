Coronavirus, sul municipio di San Giovanni uno striscione: "Andrà tutto bene"

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:21 - 17 Marzo 2020

Lo striscione appeso al balcone del Municipio di San Giovanni in Marignano.

L'amministrazione comunale di San Giovanni Marignano ha fatto appendere, al balcone del Municipio, uno striscione con un messaggio di speranza di questi giorni di emergenza a causa dei contagi da Coronavirus. In una nota l'amministrazione comunale scrive: "

Abbiamo appeso al balcone del Municipio un bellissimo striscione realizzato da Barbara Zavagnini e dalla figlia Sara.

Ringraziamo Susanna che ha avuto l’idea e con lei tutti i volontari che si stanno prodigando per rendere queste giornate meno dure!

Ogni cittadino può fare la differenza, ognuno di noi può creare bellezza e vi assicuriamo che in questo periodo faremo il massimo per rispecchiarvela e amplificare tutto il meglio per la nostra Comunità!

Perchè poi alla fine... Andrà tutto bene!"