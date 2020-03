Raccolta rifiuti a Rimini, Hera: chi è in quarantena non faccia la differenziata

Attualità

Rimini

| 11:10 - 17 Marzo 2020

Raccolta rifiuti.

Con riferimento alle misure di tutela dal Coronavirus, il Gruppo Hera informa che fino al termine dell’emergenza nel territorio della provincia di Rimini è aperta al pubblico la sola stazione ecologica (centro di raccolta) di via Macanno a Rimini, che in questo periodo osserverà orari di apertura al pubblico invariati dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 17.45), mentre nelle giornate di sabato e domenica rimarrà chiusa.



Si ricorda che, negli orari di apertura, sono state introdotte limitazioni a più accessi contemporanei.



Presso la sede Hera di via del Terrapieno a Rimini (orario: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 17,30) è confermata inoltre l’apertura, per cittadini e imprese che ne abbiano improrogabile necessità, del punto di distribuzione delle dotazioni per i 5 Comuni a tariffa puntuale e per le zone servite dal porta a porta.



Servizi di raccolta rifiuti regolari

Si ricorda infine che, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, sia stradale che porta a porta, i servizi si svolgono regolarmente.



Tuttavia, in caso di positività o quarantena obbligatoria, si invitano i cittadini a seguire le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): non separare i rifiuti e conferire tutto (carta, plastica, vetro, lattine, guanti, mascherine e così via) nell’indifferenziato, ben chiuso in due o tre sacchetti, l’uno dentro l’altro.