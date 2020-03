Cattolica Gabicce: chiuso il ponte mobile che unisce le due Regioni

Attualità

Cattolica

| 09:15 - 17 Marzo 2020

Ponte mobile Gabicce Cattolica.

Le amministrazioni comunali di Cattolica e Gabicce hanno deciso, di comune accordo, che rimarrà alzato il ponte sul Tavollo che unisce le due città. Una ulteriore misura preventiva che prevede anche l'interdizione dell'attraversamento pedonale. "Una misura" dicono le due municipalità "che consentirà un maggiore monitoraggio e controllo sui movimenti extracomunali".

L'intento è di mettere in atto tutte le azioni possibili per uscire "al più presto da questa situazione e dobbiamo tutti porre ancora maggiore attenzione per la protezione di ognuno."

Saranno anche aumentati i posti di blocco sulle strade.