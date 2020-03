I comitati di quartiere Macanno, Torconca e Ventena donano 1350 euro all'Infermi di Rimini

Attualità

Rimini

| 18:07 - 16 Marzo 2020

I comitati di quartiere Macanno, Torconca e Ventena hanno deciso di fare un’unica donazione - ognuno secondo le proprie disponibilità - all’Ospedale di Rimini, per contribuire alle necessità del più importante nosocomio della Provincia, che ospita i pazienti contagiati dal Covid-19.



«E’ un momento particolarmente difficile per la sanità di tutto il Paese e Rimini non fa eccezione – spiega Mauro Pecci, presidente del Comitato Ventena – noi comitati abbiamo deciso di contribuire, per quanto ci è possibile, con una donazione in denaro pari a 1350 euro. Siamo certi che saranno ben spesi perché le esigenze dell’Infermi sono tante e complesse».



I comitati, generalmente, operano nel contesto cittadino, affrontando le piccole problematiche che riguardano il quartiere e i suo residenti.



«Nella situazione di emergenza che stiamo vivendo – aggiunge Pecci – è importante guardare oltre ai confini del proprio quartiere e del proprio comune. Chi può è giusto che contribuisca, a partire dalla necessità di seguire le indicazioni sui corretti comportanti da tenere in questo periodo».



Qualsiasi cittadino può contribuire, facendo una donazione tramite bonifico bancario a favore di AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT34W0306913298100000300064 - Tesoreria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione.