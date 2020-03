Coronavirus, anche a Coriano parte la sanificazione delle strade

Attualità

Coriano

| 16:15 - 16 Marzo 2020

Sanificazione delle strade contro contagio da Coronavirus.

E’ partita anche nel comune di Coriano la sanificazione delle strade: il servizio di spazzamento e pulizia stradale viene effettuato con una miscela additivata con soluzione ipocloridrica per contrastare l’ulteriore diffondersi del Covid-19.

Pur non esistendo alcun pericolo per la salute dei cittadini e dei piccoli animali, ribadiamo l’invito a non uscire di casa.



Anna Pazzaglia (assessore all'ambiente): "raccomanda ai cittadini e alle attività commerciali private ancora aperte al pubblico di sanificare spesso con prodotti adeguati gli ambienti sottoposti a contatto con il pubblico (ad esempio nei condomini gli ingressi, le scale e gli spazi comuni, nei negozi e supermercati i pavimenti, le scaffalature e tutte le zone frequentate da lavoratori e clienti). Grazie fin d’ora per l’aiuto e l’impegno di tutti ."