Provincia, chiusa per sanificazione della sede il 18 e 25 marzo e l’1 aprile

| 15:05 - 16 Marzo 2020

La sede della Provincia di Rimini.

Al fine di contenere la diffusone del contagio da virus Covid-19, l’Amministrazione provinciale ha disposto la sanificazione, con cadenza settimanale, della sede di Via Dario Campana.

L’intervento si svolgerà un giorno a settimana per tre settimane consecutive, e precisamente i mercoledì 18 e 25 marzo e 1 aprile a partire dalle ore 8.

Poiché la durata del trattamento si prolungherà per diverse ore e successivamente non sarà possibile sostare nei locali dell’edificio, nelle tre giornate indicate è disposta la chiusura totale della sede.