Coronavirus: a Misano Adriatico avviata la sanificazione dei luoghi pubblici

Attualità

Misano Adriatico

| 14:33 - 16 Marzo 2020

Sanificazione dei luoghi pubblici.

Il Comune di Misano Adriatico ha avviato un trattamento di approfondita sanificazione dei luoghi di lavoro all’interno del quale operano i dipendenti pubblici. Si tratta delle sedi della

Polizia Municipale, del Municipio in via Repubblica, la palazzina Bianchini sede anagrafe e sociale e degli Uffici Iat.

Si aggiungono tutte le aree aperte al pubblico e gli uffici dei dipendenti. Di conseguenza i servizi, che rimarranno comunque aperti, avranno orari rimodulati in base al passaggio della sanificazione. Quindi si consiglia di verificare prima di doversi eventualmente spostare.

Procede, a cura di Hera, la sanificazione delle strade per singole aree e che nei prossimi giorni arriverà a termine.





“Stiamo profondendo il massimo sforzo – commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni – per consentire ai lavoratori di operare nelle condizioni più sicure possibili. Non è facile per nessuno, per cui ringrazio personalmente uno ad uno i dipendenti comunali per la disponibilità che stanno mostrando. Rinnovo però anche l’invito ad essere sempre più rigorosi nell’osservare le disposizioni di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Nel weekend passato i nostri concittadini hanno dato un bel segnale, ma c’è ancora qualcuno che si ostina a non capire che disattendere le indicazioni significa mettere a repentaglio la propria salute, quella dei famigliari e del prossimo”.