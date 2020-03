Sanificazione di strade e marciapiedi anche a Novafeltria per debellare il Coronavirus

Attualità

Novafeltria

| 13:07 - 16 Marzo 2020

Martedì 17 marzo inizieranno anche nel comune di Novafeltria le operazioni di pulizia e sanificazione straordinaria del capoluogo e delle frazioni, inclusi degli spazi antistanti i luoghi di maggior frequentazione (come banche, farmacie, supermercati, portico edificio comunale) e sarà curata dagli operatori di Montefeltro Servizi s.r.l. con l’intento di contrastare l’ulteriore diffondersi del SARS-CoV-2, il tipo di Coronavirus che scatena la patologia Covid-19.



Verranno utilizzati prodotti che favoriscono la pulizia e la sanificazione delle strade senza pregiudicare la salute pubblica e l’ambiente ( non è una disinfestazione, ma sanificazione e il liquido usato per la sanificazione è il lipoclorito di sodio diluito al 2% non è tossico ne per persone ne per animali).



Con questa ordinanza saranno chiusi anche i cimiteri e le casine dell'acqua.



Pur non esistendo alcun pericolo per la salute dei cittadini e dei piccoli animali, si ribadisce l’invito a non uscire di casa.



Si raccomanda ai cittadini e alle attività commerciali private ancora aperte al pubblico di sanificare spesso con prodotti adeguati gli ambienti sottoposti a contatto con il pubblico (ad esempio nei condomini gli ingressi, le scale e gli spazi comuni, nei negozi e supermercati i pavimenti, le scaffalature e tutte le zone frequentate da lavoratori e clienti).