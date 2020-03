La Croce Rossa di Rimini cerca volontari temporanei per aiutare nelle fasi cruciali dell'emergenza

Attualità

Rimini

| 12:55 - 16 Marzo 2020

Anche il comitato Croce Rossa di Rimini aderisce a questa campagna nazionale.

La Croce Rossa è tra le associazioni nazionali e locali maggiormente coinvolte nell'affiancamento alle istituzioni politiche e sanitarie in questa fase di coordinamento dell'emergenza. Ecco che anche a Rimini arriva tramite il comitato locale la campagna "Volontariato temporaneo", un modo per trovare forze nuove in questi giorni difficili in cui si sta cercando di intensificare la presenza di volontari un po' dappertutto. Il programma prevede la somministrazione di un corso smart online "Safe&kind" per apprendere le nozioni base su sicurezza, dispositivi di protezione interpersonale, principi di primo soccorso e allertamento del sistema del 118, infine sul sistema di protezione civile, in prima fila nella gestione dell'emergenza.



Non sono necessarie qualifiche particolari, se non la possibilità di aiutare gli altri. Per aderire basta accedere a questa pagina e compilare il form presente.



Per maggiori informazioni non esitare a contattarci all'indirizzo mail diventavolontario@cririmini.it o tramite Whatsapp al numero 3913454428.