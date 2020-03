Allenamenti a casa per la Polisportiva San Lorenzo di Riccione

Sport

La Polisportiva San Lorenzo di Riccione si è messa in pausa ma non si ferma e pensa ai suoi piccoli atleti, invitandoli ad allenarsi a casa, per quanto possibile, e condividere i video tra i compagni di squadra. “Il presidente e gli allenatori desiderano, come a scuola, vedere se avete fatto i compiti. A tutti i genitori che hanno la possibilità di girare video ai propri figli mentre si esercitano, chiediamo di inviarlo al gruppo Whatsapp. Questo ci permetterà di continuare gli allenamenti e di farci sentire sempre un gruppo, anche in isolamento". Con la speranza di tornare presto, “non vi abbandoniamo e restiamo positivi”, commenta il presidente della Polisportiva San Lorenzo, Fabrizio Vagnini.