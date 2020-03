Coronavirus, Ausl Romagna, supporto psicologico per operatori sanitari, malati in isolamento e familiari

Attualità

Rimini

| 12:07 - 16 Marzo 2020

Supporto psicologico per l'emergenza relativa al coronavirus è stato attivato dall'azienda Ausl Romagna in collaborazione con il programma di psicologia aziendale. I consulti avverranno prevalentemente per telefono o via skype . Il servizio, gratuito, è rivolto esclusivamente a operatori sanitari coinvolti nell'assistenza diretta di persone malate; cittadini ammalati in condizione di isolamento domiciliare; familiari di cittadini in regime di ricovero o di isolamento. Il servizio è attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16: Forlì/Cesena tel. 339 2106631; Ravenna tel. 339 5355892, Rimini tel. 366 5069159. Email: psicologia.emergenza@auslromagna.it.