VIDEO Storie belle: una ninna nanna per vivere con serenità questo periodo di sospensione

Attualità

Rimini

| 06:37 - 16 Marzo 2020

Sono tante le forme creative per cercare di fronteggiare la paura, l'ansia, la monotonia, la tristezza o il senso di oppressione di questi giorni di sospensione forzata per cercar di constare, tutti assieme, il dilagare della pandemia da Coronavirus in Italia. La nostra storia bella di oggi è quasi più una bella favola, una ninna nanna nata per bambini, per accompagnarli con tenerezza verso i sonni più calmi e sereni.



Chiara Antonioli di Rivabella scrive da anni racconti e canzoni per bambini. Il suo binomio perfetto è “Parole e musica” e non l'ha abbandonata nemmeno in questo «tempo strano, incerto e difficile» nel quale ha dato alla luce la "Ninna nanna delle stelle", un modo dolce e molto tenero di manifestare vicinanza e trasmettere serenità ai bambini che da più tempo dei loro genitori e parenti sono costretti a casa per fronteggiare questo nemico invisibile. Un modo per sprigionare tranquillità e cercare di fare rete tutti assieme con gioia e sereno ottimismo.





Ninna nanna delle stelle

Dormi dormi

piccolo bambino

la tua mamma

è li vicino

dormi e la luna

in cielo sorride

e protegge ogni

tuo sogno.

Dormi e le stelle

veglieranno

e il tuo sogno

realizzeranno

Dormi dormi

mio tesoro

tu sei prezioso

più dell’oro.

Dormi dormi

piccolo bambino

la tua mamma

è li vicino.