Coronavirus: ex campione di basket Myers fa esercizi in un parco, redarguito dai Carabinieri Lo sportivo si è poi scusato su Facebook, complimentandosi con l'Arma per la serietà e la professionalità

Cronaca Rimini | 13:50 - 15 Marzo 2020 Carlton Myers nel video di scuse pubblicato su Facebook. L'ex campione di basket riminese Carlton Myers è stato visto dai Carabinieri mentre svolgeva alcuni esercizi fisici in un parchetto attrezzato vicino alla propria abitazione, nonostante l'ordinanza del sindaco di Rimini che ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi per l'emergenze coronavirus. Myers è stato redarguito e invitato a toranre a casa. Con lui c'erano altre tre persone, tutte a distanza di sicurezza. Probabilmente questo ha evitato a tutti loro una denuncia. Immediatamente l'ex campione si è scusato sui social, pubblicando un breve videomessaggio e complimentandosi con le forze dell'ordine per serietà, professionalità e tatto. Myers ha infine invitato la cittadinanza a seguire le regole.