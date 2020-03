Attualità

Repubblica San Marino

15 Marzo 2020

Il dirigente dell’Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi..

I casi di contagio di Coronavirus a San Marino sono 98, otto in più rispetto a ieri (sabato 14 marzo). Dal conteggio sono esclusi i due pazienti deceduti ieri: in totale sono sette i sammarinesi ceduti dall'inizio dei contagi. I pazienti ricoverati all'ospedale di San Marino sono 7 in più (63 totali), di cui 11 in rianimazione. Le quarantene terminate sono 230 (+1 rispetto a ieri), 239 quelle attive (numero invariato rispetto a ieri).