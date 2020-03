A spasso in macchina con la cocaina tentano la fuga: in manette un 22enne e un 27enne

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:58 - 15 Marzo 2020

Il materiale sequestrato.

Sono finiti in manette nella notte un 22enne e un 27enne di nazionalità albanese, trovati in possesso di alcune dosi di cocaina pronte per essere spacciate. I giovani stavano percorrendo la statale a Misano in direzione nord, ma, alla vista dei lampeggianti della gazzella dei carabinieri, hanno abbandonato l’auto sul ciglio della strada e sono fuggiti a piedi. I militari sono riusciti a rintracciarli: i due giovani oltre a non rispettare la disposizione di permanere presso il proprio domicilio in assenza di un giustificato motivo (uno è risultato infatti residente a Morciano di Romagna e l’altro a Foligno). Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina. Quindi il controllo è stato esteso al domicilio, alloggiati in un residence di Riccione, qui è stata trovata altra sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre alla somma contante di circa 2.000 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Pertanto i giovani sono stati arrestati.