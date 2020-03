Prende fuoco un'abitazione a Santarcangelo: crolla il solaio e il tetto

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:38 - 15 Marzo 2020

L'abitazione distrutta dalle fiamme.

I vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti in via Canonica a Santarcangelo di Romagna poco prima della mezzanotte per un incendio abitazione. Gli operatori hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo che è stato particolarmente impegnativo a causa dell'ingente quantitativo di materiale combustibile accumulato nei vari piani del fabbricato. Le fiamme hanno provocato il crollo del solaio e della copertura. I Vigili del Fuoco hanno impedito la propagazione delle fiamme ai fabbricati adiacenti. E’ in corso la bonifica e la messa in sicurezza della zona interessata. Il Comando dei Vigili del fuoco di Rimini è intervenuto con cinque mezzi e 16 uomini ed è stato supportato da una squadra del distaccamento volontario di Savignano sul Rubicone.