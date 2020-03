Parchi chiusi anche a Novafeltria: ordinanza valida fino al 3 aprile

Attualità

Novafeltria

| 09:54 - 15 Marzo 2020

Parco Marecchia.

Per contrastare la diffusione del coronavirus, anche Novafeltria chiude i parchi. Al fine di evitare ogni possibile occasione di concentrazione di persone, con ordinanza del sindaco Stefano Zanchini, è stata infatti disposta l'immediata chiusura di aree giochi e parchi pubblici recintati di Novafeltria, compresa tutta l’area/parco del lungo fiume Marecchia. La misura è valida fino al 3 aprile. In tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, verde annesso a edifici pubblici e verde di arredo) diverse da quelle sopra indicate si raccomanda il divieto di ogni forma di assembramento. Si ribadisce inoltre, in ogni zona del Comune di Novafeltria, il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone esclusivamente per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM11.03.2020.