FOTO Rimini ai tempi del Coronavirus: quel che sarebbe stato pieno oggi era totalmente vuoto

Attualità

Rimini

| 19:31 - 14 Marzo 2020

Piazza Cavour sabato 14 marzo attorno alle 17.

Una settimana fa siamo stati bacchettati per essere andati ad affollare spiagge, parchi e lungomari in barba alle restizioni imposte da decreti e ordinanze, senza pensare che stavamo mettendo inconsapevolmente a rischio la nostra salute e quella delle persone che stavano vicino a noi, con il Coronavirus che ancora minaccia il nostro quieto vivere.



Ma ecco com'è apparsa Rimini una settimana dopo: completamente vuota. I controlli serrati delle forze dell'ordine, i moniti di politici, ma anche personalità dello spettacolo e del mondo del terzo settore hanno fatto la loro parte. Pochissimi in giro per la città, perlopiù in solitudine, a fare una chiamata, portare a passeggio il cane o soffermarsi sulla drammatica bellezza di una città ferma nel giorno della settimana che invece la vedrebbe più affollata. Ecco com'era il centro di Rimini oggi.